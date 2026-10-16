Lanzan un tráiler de 'Forty Love', la primera película de Romeo, el hijo de los Beckham

Beckham protagoniza el film junto a Paul Kircher ('El reino animal', 'Animal Kingdom'), Guillaume Canet ('Hundirse o nadar', 'Sink or Swin') y Benjamin Voisin ('El extraño', 'The Stranger'), con una aparición especial de la francesa Catherine Deneuve. La banda sonora es de 070 Shake y Johan Lenox.

El debut de Romeo Beckham en el cine está dirigido por el reconocido fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti.

El tráiler muestra a Kircher interpretando a Sacha Gallo, una superestrella del tenis abiertamente gay, cuya participación en un importante torneo en París se ve condicionada por la llegada de un tenista, interpretado por Beckham.

La aparición de un nuevo y carismático rival pone en tela de juicio todo lo que Gallo creía saber sobre la competición, la ambición y sobre sí mismo.

En las imágenes se puede vislumbrar la relación de amor-odio entre los personajes de Kircher y Beckham, tanto en la pista de tenis como en clubes nocturnos a los que ambos acuden.

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"Por primera vez, se enfrenta a un oponente de una naturaleza completamente diferente: el amor", reza la sinopsis divulgada en su momento por la productora. "Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya enfrentado en la cancha".

Beckham, de 24 años, es el único actor del filme que no habla francés, por lo que sus escenas aparecen subtituladas para el público francófono.

Romeo, hijo de la leyenda del fútbol David Beckham y la diseñadora y excantante Victoria Beckham, ha trabajado como modelo durante varios años para marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Carlotti escribió el guion del film junto a Gaëlle Macé, entre cuyos trabajos destaca 'Una vida privada' (A Private Life) de Rebecca Zlotowski, protagonizada por Jodie Foster.