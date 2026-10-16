León XIV recibe cartas de apoyo de los niños ingresados en el área oncológica del Gemelli

Mientras se esperan actualizaciones sobre su estado de salud, el Vaticano publicó algunas de las cartas que han llegado al pontífice, de 71 años, que evoluciona con normalidad, el pulmón que le operaron se recupera bien y ha retomado parte de su actividad laboral.

"Soy Angelo, tengo 7 años (...) Estoy aquí, en la décima planta, desde hace 36 días. Yo también he sido sometido a una intervención en la cabeza. Mi mamá y yo rezamos por ti todas las noches. Te deseo una pronta recuperación", se lee en una de las notas.

Otra de las misivas es de una familia italo-chilena que tiene una hija ingresada en oncología y le escribe en español. "Nuestras oraciones te acompañan en estos momentos. Le pido a Dios Padre Todopoderoso y a la Santísima Virgen para que tu estancia aquí en el hospital transcurra bien y todo salga bien".

"Nosotros, como familia, hemos recorrido un camino en los servicios de Neurocirugía y Oncología por nuestra hija Eleonora Casciani. Nos hemos aferrado a la oración a San Francisco de Asís, a la Virgen de Fátima y al arcángel Rafael. Dios ha escuchado nuestras oraciones. Nuestra hija está sana. Papa León, la fe mueve montañas", escribe la familia.

También la italiana Giorgia, de 18 años, escribe al papa en inglés y le confiesa que cuando recibió la noticia de que estaba enferma, su mundo se puso completamente patas arriba: "No podía entender por qué me estaba pasando esto precisamente ahora. Tenía tantas cosas en marcha, tantas cosas que quería hacer. Estaba llena de sueños y metas que quería alcanzar. Pero tuve que dejarlo todo en pausa para preocuparme por mi salud", escribe la joven.

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"Cuando escuché en las noticias lo que te estaba pasando y conocí tu situación, lo sentí mil veces más intensamente, porque, en cierto modo, estamos atravesando algo parecido, y eso me hizo sentir más cerca de ti. Le pido a Dios que ambos nos recuperemos y te pido que tú también reces conmigo. Llegarán días mejores para los dos", escribe Giorgia.

Los niños ingresados en oncología también han hecho dibujos que han llegado al pontífice.

El departamento de Oncología Pediátrica del Gemelli ha sido visitado por anteriores pontífices en sus convalecencias en ese hospital, como el caso del papa Francisco.