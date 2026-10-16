Líder opositor de Guyana queda en libertad bajo fianza tras ser acusado de tiroteo

El incidente por el que fueron detenidos ocurrió la noche del 12 de octubre cuando, según se alega, Mohamed y los otros dos hombres pasaron en un vehículo frente a la residencia del superintendente superior Prem Narine, quien escuchó disparos.

Narine, jefe de la División Especial de Inteligencia de la Policía, es testigo en el proceso de extradición a Estados Unidos por un caso de corrupción que se sigue contra Mohamed y su padre Nazar, empresarios del sector aurífero.

Mohamed y dos de sus colaboradores, Eugene Thorne y Mario Mohamed, se declararon no culpables de los cargos de posesión ilegal de un arma de fuego y de municiones -ambos sin la debida licencia-, así como de intento de obstrucción a la justicia.

Se les impuso una fianza de 250.000 dólares guyaneses (aproximadamente 1.200 dólares estadounidenses) por cada cargo y se les obligó a entregar sus pasaportes, aunque Mohamed ya lo había hecho con anterioridad.

Al oponerse a la concesión de la fianza, la fiscal especial Diane O'Brien sostuvo que Mohamed realizó "un intento deliberado de intimidar al testigo".

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O'Brien argumentó, además, que Mohamed había incumplido las condiciones de una fianza anterior y que el arma hallada carecía de licencia, dado que su número de serie había sido borrado.

Por su parte, el abogado de Mohamed, Siand Dhurjon, acusó a la Policía de haber "colocado" en el vehículo del líder opositor el arma, una pistola Taurus calibre .32 con tres cartuchos de munición.

El letrado afirmó que el registro de Mohamed no se realizó en el momento en que Narine supuestamente disparó contra el vehículo y lo detuvo, sino horas más tarde, después de que un agente trasladara el automóvil a la comisaría.

También, añadió que existió un intento de acabar con la vida de su cliente: "Narine tiene un historial de conflictos con el Sr. Mohamed; el plan era matarlo a sangre fría, asesinar a nuestro líder de la oposición", dijo ante la corte.

Tras la detención de Mohamed hace tres días, varias personas se congregaron frente a la comisaría de Kitty, en Georgetown, para exigir su liberación y denunciar una persecución política.

La hermana menor del líder opositor, Hadiyyah Mohamed, declaró a EFE que es un objetivo debido a su labor política: "Él ha expresado que teme mucho por su vida; no confía en la Policía ni en el sistema", subrayó.

En agosto pasado, Mohamed fue detenido temporalmente por volar un dron cerca de la residencia privada del presidente de Guyana, Irfaan Ali, y se le confiscó su lancha rápida después de que regresara de una actividad política realizada fuera de Georgetown.