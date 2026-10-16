Líderes mundiales llaman a tomar medidas para detener la reducción de la biodiversidad

La Declaración de Ereván, aprobada como antesala de la COP17, reconoce que los avances internacionales siguen siendo insuficientes para cumplir las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (adoptado en 2022) y exige transformar los compromisos existentes en acciones concretas.

El documento insta a los gobiernos a aumentar la financiación pública y privada destinada a la conservación de la naturaleza, integrar la protección de los ecosistemas en las políticas económicas y mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación de los compromisos ambientales.

A su vez, destaca la participación de las comunidades indígenas, las mujeres, los jóvenes y el sector privado, así como la necesidad de garantizar una distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos.

El encuentro, encabezado por el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reunió a los presidentes de Irán, Masud Pezeshkian, y Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, entre otros líderes de la región.

También participó el ministro turco de Agricultura y Silvicultura, Ibrahim Yumakli, cuya presencia tuvo especial relevancia por el proceso de normalización en marcha entre Armenia y Turquía, países que no tienen relaciones diplomáticas.

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La Cumbre de Líderes, celebrada en el Centro Meridian de Ereván, sirvió asimismo para reforzar el llamamiento de Guterres a acelerar los compromisos ambientales ante la degradación de los ecosistemas y la insuficiencia de los recursos para su protección.

La Declaración de Ereván, de carácter político y no vinculante, busca orientar las negociaciones de la COP17, que se desarrollarán del 19 al 30 de octubre en la capital armenia y evaluarán por primera vez los avances colectivos hacia los objetivos mundiales de biodiversidad.

Al margen de las sesiones, Pashinián mantuvo reuniones bilaterales con el presidente iraní y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Con el mandatario iraní abordó la implementación de acuerdos previos y el avance de proyectos conjuntos, mientras que con la representante europea examinó los avances hacia la liberalización de visados y la ampliación de la cooperación energética entre Armenia y la Unión Europea.