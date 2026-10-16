Líderes mundiales se reúnen en Armenia para abordar la protección de la naturaleza

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, afirmó al abrir el encuentro que su país siente especial responsabilidad en el tema de la protección medioambiental, ya que tuvo que explotar de forma abusiva sus recursos durante la crisis económica de los años 1990, provocada por la caída de la URSS y la primera guerra de Nagorno Karabaj.

"El país se enfrentó a un bloqueo y una grave escasez de electricidad, gas, productos derivados del petróleo y carbón, lo que obligó a la población a calentar sus hogares con leña", recordó Pashinián. Eso, agregó, llevó a la tala masiva de los bosques armenios en ausencia casi total de cualquier actividad económica normal.

"Incluso se talaron árboles situados a lo largo de las calles de Ereván y los que estaban en los parques. Las autoridades tuvieron grandes dificultades para combatir esa tendencia", apuntó.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió, por su parte, que el mundo está lejos de cumplir sus compromisos para frenar la pérdida de biodiversidad y reclamó medidas urgentes para revertir las tendencias negativas.

"A mitad de camino hacia 2030, Ereván es nuestro momento de rendir cuentas", afirmó Guterres ante los participantes del encuentro, organizado bajo el lema 'Líderes por la Naturaleza', en el que alertó de que más de un millón de especies se encuentran amenazadas de extinción.

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El Centro Meridian de Ereván se convirtió en punto de encuentro de mandatarios y funcionarios internacionales, en un entorno marcado por la identidad visual de la COP17. Los colores verde, azul y naranja del emblema del evento forman parte de la imagen con la que Ereván recibe a las delegaciones internacionales.

El lema de la conferencia, 'Pasar a la acción por la naturaleza', resume el mensaje que Armenia busca proyectar como anfitriona. La reunión cuenta con la participación, entre otros, de los presidentes de Irán, Masud Pezeshkian; Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev; Tayikistán, Emomalí Rajmón; Kirguistán, Sadir Zhapárov, y Turkmenistán, Serdar Bersimujamedov, además del primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze. Las danzas tradicionales armenias, abrieron la sesión plenaria, seguida de los discursos de las autoridades.

Durante su intervención, el secretario general de la ONU cuestionó las prioridades económicas internacionales y señaló que por cada dólar invertido en proteger la naturaleza se destinan treinta a actividades que contribuyen a su degradación.

En ese sentido, pidió eliminar los subsidios perjudiciales para los ecosistemas, aumentar la financiación ambiental y reforzar la participación de empresas, comunidades indígenas y organizaciones civiles.

En el pabellón dedicado a Armenia, la identidad cultural del país anfitrión se integra en la presentación de sus riquezas naturales, en un intento por vincular la conservación de la biodiversidad con el patrimonio nacional, como su alfabeto.

La cumbre pretende dar impulso político a la Declaración de Ereván, una iniciativa orientada a integrar la conservación de la biodiversidad en las decisiones económicas, los presupuestos nacionales y las políticas de desarrollo.

Para Armenia, la organización del encuentro supone uno de los acontecimientos diplomáticos de mayor envergadura celebrados en el país desde su independencia en 1991.

Las actividades comenzaron el jueves con una ceremonia de bienvenida en el Complejo Karen Demirchyan, donde Pashinián y el presidente armenio, Vahag Jachaturián, recibieron a los mandatarios y representantes internacionales.

La agenda ambiental continuará del 19 al 30 de octubre, cuando Ereván acogerá la decimoséptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que realizará la primera evaluación mundial de los avances en los 23 objetivos acordados en Montreal.