Los estudiantes albaneses mantienen por cuarto día su presión al Gobierno

Si por la mañana los manifestantes y la Policía incluso llegaron a un acuerdo para que pudieran realizar una marcha pacífica, por la tarde, en el Ministerio de Educación, y por la noche, ante la sede del Gobierno, volvieron a repetirse los lanzamientos de piedras por parte de grupos de estudiantes y la respuesta con gases lacrimógenos y agua a presión de los antidisturbios.

El Ministerio del Interior ha informado de que 156 personas -entre ellas cuatro menores- han resultado heridas en las protestas desde su inicio el pasado martes, de los que 97 son agentes de policía, 45 manifestantes y catorce, transeúntes.

Un total de 127 personas han sido arrestadas en Tirana y otras 244 están siendo investigadas por violencia contra la Policía, daños a instituciones estatales y destrucción de propiedad pública y privada, incluyendo cajeros automáticos, cámaras, vehículos y mobiliario urbano.

Entre los arrestados hay 16 menores de entre 15 y 17 años.

Los disturbios más duros se han producido a última hora de la tarde ante la oficina del primer ministro, Edi Rama, que ya ayer fue escenario de choques.

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Un fuerte despliegue policial ha alejado a los manifestantes que se habían acercado al cordón policial que rodeaba el edificio, y los estudiantes han respondido lanzado piedras, e insultos, a los agentes.

El bulevar de los Héroes Nacionales, donde está esa sede gubernamental, ha vuelto a quedar cubierto de los adoquines que usan como arma los manifestantes, y de cristales de los escaparates destrozados durante la protesta.

Con todo, por la noche el número de estudiantes que se encaraban a la Policía era considerablemente menor que el presenciado por EFE 24 horas antes.

Como ha sido habitual en los últimos días, las fuerzas de seguridad no han realizado cargas, sino que han recurrido a cañones de agua y gases lacrimógenos para mantener a raya a los manifestantes, muchos de ellos menores de edad.

Sobre las 20.30 (19.30 GMT) varios cientos de manifestantes se mantenían concentrados en una tensa calma frente a dos camiones policiales con cañones de agua y un numeroso equipo de antidisturbios.

La principal protesta de la mañana en Tirana fue mucho menos tensa.

Tras recorrer a pie las avenidas que rodean el centro de Tirana, en medio de los saludos y cláxones de apoyo de muchos conductores y peatones, los manifestantes regresaron al Ministerio de Educación, muy dañado durante las protestas de los últimos días.

El primer ministro volvió a descartar hoy dimitir, y pidió paciencia a la ciudadanía, asegurando que el país superará y saldrá más fuerte de esta crisis.

Rama, que gobierna desde 2013 y que en mayo del año pasado revalidó su cargo al ganar con mayoría absoluta las elecciones parlamentarias, ya acusó ayer a la oposición de estar detrás de las protestas, y desde su Partido Socialista se ha dicho que el objetivo sería interrumpir la buena marcha del proceso de entrada en la Unión Europea (UE).

El líder de la oposición conservadora, Sali Berisha, llamó hoy a sus seguidores a solidarizarse mañana con los estudiantes.

"La llamada de la Historia convoca a todos los albaneses a Tirana mañana", dijo Berisha, de 82 años, que fue presidente de Albania entre 1992 y 1997 y primer ministro entre 2005 y 2013, y que está siendo investigado por corrupción.

Las protestas se están expandiendo desde la víspera a otras ciudades de Albania, que sigue siendo uno de los países más pobres y con los mayores índices de corrupción de Europa.

Ha habido concentraciones y marchas en localidades como Lezhe, Shkoder, Elbasan, Kurbin, Rreshen y Fushe-Arrez.

Esta protesta estudiantil forma parte de un movimiento ciudadano más amplio, iniciado el pasado mayo contra los planes del Gobierno de desarrollar un proyecto urbanístico vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, en un parque natural del sureste del país.

Desde ahí ha surgido una movilización nacional con protestas, hasta ahora mayoritariamente pacíficas, contra la corrupción, el aumento del coste de vida, los problemas en los sistemas sanitarios y educativos y, según argumentan sus oponentes, la arrogancia del primer ministro.