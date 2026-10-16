Los hutíes atacan con dos misiles el aeropuerto en Aden, sede del Gobierno yemení

El Ministerio de Información yemení aseguró "que la milicia terrorista hutí atacó el aeropuerto de Aden con dos misiles, que impactaron a aproximadamente 500 metros de un avión de Yemenia Airways" justo cuando se preparaba para despegar y "a 100 metros del centro de la pista de aterrizaje", señaló la cadena estatal YemenTv.

La Dirección de Seguridad de Aden, por su parte, señaló en un comunicado que, según datos preliminares, "no se han producido pérdidas humanas" a causa del ataque y que "las autoridades competentes están llevando a cabo los procedimientos necesarios, y se ofrecerán más detalles una vez concluyan dichas gestiones".

Por su parte, los rebeldes hutíes confirmaron que atacaron el aeropuerto, pero aseguraron que el objetivo fue "el cuartel general de mando de las fuerzas saudíes en el campamento Badr", en Aden, "así como los depósitos de armas situados dentro del campamento".

El ministerio yemení consideró que este bombardeo "constituye una amenaza directa para la vida de los pasajeros y la seguridad de la navegación aérea, además de una grave violación de las leyes y normas internacionales".

La Dirección de Seguridad de Aden aseguró que es el segundo ataque en menos de una semana, y que la repetición "de estos sucesos en el recinto aeroportuario representa una grave amenaza para la seguridad de la infraestructura civil y el tráfico aéreo".

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Aseguró que este aeropuerto es "una vía de acceso vital para el pueblo yemení, incluidos pacientes y personas con necesidades humanitarias urgentes que dependen de él para viajar al extranjero y recibir tratamiento médico".

Este ataque se produjo un día después del lanzado por los hutíes contra el Palacio Presidencial de Aden, donde al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas, entre ellos escoltas del primer ministro yemení, Shaya al Zindani.

El Ejército yemení, por su parte, mantiene una contraofensiva que cuenta con la cobertura aérea de Arabia Saudí, país que a su vez es objetivo de ataques de los hutíes por su participación en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.