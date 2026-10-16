Los líderes de la UE condena la campaña híbrida cada vez más agresiva de Rusia

"El Consejo Europeo reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de todos los Estados miembros. Las acciones de Rusia no quedarán sin respuesta", señalaron los líderes comunitarios en unas conclusiones aprobadas en su cumbre de hoy.

Los jefes de Estados y de Gobierno indicaron que, ante la "intensificación de las campañas híbridas por parte de Rusia y otros actores hostiles", llaman a realizar "esfuerzos adicionales para reforzar urgentemente la resiliencia, mejorar la preparación y proteger las infraestructuras críticas".

"En un contexto en el que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania sigue siendo un desafío existencial para la Unión Europea, la intensificación de los ataques híbridos -incluidos los actos de sabotaje- contra la Unión y sus Estados miembros, así como las repetidas violaciones del espacio aéreo y las aguas territoriales de los Estados miembros en los últimos meses", llaman a "reforzar de manera decisiva la preparación de Europa en materia de defensa".

Los líderes dejaron claro que harán "pleno uso de todos los instrumentos y mecanismos disponibles, incluido el conjunto de herramientas híbridas de la UE, a petición del Estado miembro afectado, para prevenir, disuadir y responder a los ataques híbridos".

"La Unión Europea y los Estados miembros actuarán con determinación y de manera coordinada para hacer frente a estas acciones", dijeron, y agregaron que "estudiarán con carácter de urgencia medidas adicionales, incluidas nuevas medidas restrictivas, así como la revisión y el endurecimiento de los requisitos de visado y de la política relativa a los nacionales rusos".

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En el área de defensa, el Consejo Europeo pidió intensificar los esfuerzos para reducir las dependencias estratégicas e instó a los Estados miembros a acelerar los trabajos para subsanar las carencias críticas en materia de capacidades.