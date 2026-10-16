Los sindicatos europeos reclaman que la UE legisle sobre la menopausia en el trabajo

Según la CES, en torno al 30 % de las mujeres sufren síntomas que afectan a su capacidad para trabajar, como fatiga, falta de concentración, problemas de sueño, sofocos, dolores articulares o ansiedad.

Citando varios estudios, la agrupación sostiene que los ingresos de las mujeres caen un 7,4 % en los cuatro años posteriores al diagnóstico, debido a la reducción de jornada, las bajas y la pérdida de ascensos.

"El tabú en torno a la menopausia en el trabajo debe acabar. La pérdida de salario, de ascensos y unas pensiones más bajas es el precio que pagan millones de mujeres por no haber adaptado el trabajo a la menopausia", defendió la secretaria general adjunta de la CES Isabelle Schömann.

La organización subraya que el impacto de esta etapa vital está "en gran medida sin reconocer" en las políticas de la UE, dado que no existe legislación armonizada y la Comisión Europea no tiene previsto elaborar una estrategia, arguyen.

La CES reclama, entre otras medidas, evaluaciones de riesgos laborales que incluyan la menopausia (temperatura, ventilación, instalaciones), flexibilidad horaria y teletrabajo, formación para directivos, recursos humanos y plantilla, y políticas pactadas con los sindicatos, aplicadas y supervisadas.

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También pide adaptaciones físicas en el puesto de trabajo, permisos retribuidos por síntomas sin penalización y productos menstruales y de menopausia gratuitos en el lugar de empleo.

"Demasiadas mujeres tienen que perder salario o abandonar el empleo porque se ha pensado muy poco en algo que vive la mitad de la población", afirmó Schömann.

Añadió que muchos sindicatos ya trabajan en convenios colectivos que incluyen ajustes de temperatura o fórmulas de trabajo flexible, y reclamó que la ley, "orientada a empleos dominados por hombres", se adapte a la realidad de toda la plantilla.