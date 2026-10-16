Los ucranianos que regresaron a sus hogares podrían volver a huir este invierno, según OIM

Las intenciones de volver a marcharse son especialmente elevadas entre quienes regresaron durante los últimos tres meses, lo que se debe a que muchas familias han agotado su capacidad para afrontar nuevas dificultades tras más de cuatro años de guerra a gran escala, según los datos expuestos por la organización.

"El desafío para millones de ucranianos ya no es simplemente si pueden regresar a casa, sino si pueden permanecer allí de forma segura", señaló el director regional de la OIM para Europa y Asia Central, Arthur Erken.

Alrededor de 1,45 millones de personas que regresaron a sus hogares viven actualmente en zonas cercanas al frente, de las que 565.000 se encuentran en la región de Járkov, donde las necesidades de reparación de viviendas son importantes, explicó.

Mientras, la financiación que el organismo requiere para brindar ayuda a las familias antes del invierno es muy escasa (apenas ha recibido de los donantes el 7 % de lo que se requiere).

En las zonas rurales próximas al frente, tres de cada cuatro personas retornadas necesitan materiales para reparar paredes dañadas y dos de cada tres, materiales para arreglar tejados y mejorar el aislamiento de sus viviendas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un problema adicional lo constituyen los gastos de calefacción, un problema que hizo que el pasado invierno solo el 32 % de los hogares pudiera calentar adecuadamente sus viviendas, aunque en zonas cercanas al frente esto apenas fue posible para una de cada cuatro familias.

Por otra parte, la OIM calcula que unos 2,1 millones de personas mayores viven solas en edificios de apartamentos, lo que las expone especialmente a las interrupciones prolongadas del suministro de electricidad y calefacción durante los meses más fríos.

En total, unos 3,6 millones de personas continúan desplazadas dentro de Ucrania, mientras que alrededor de 3,8 millones han regresado a sus lugares de residencia después de haber tenido que abandonarlos desde febrero de 2022.