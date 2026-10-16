Lula arremete contra la cadena de TV Globo por un almuerzo de dos directores con Bolsonaro

La cadena confirmó el almuerzo celebrado este viernes entre Bolsonaro, el presidente del Grupo Globo, João Roberto Marinho, y el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Paulo Tonet, según un comunicado difundido por la empresa.

El almuerzo tuvo lugar en Río de Janeiro, horas antes de la entrevista que tiene previsto conceder Bolsonaro a esta emisora, a nueve días de la segunda vuelta de las presidenciales.

En la nota, Globo recalcó que el almuerzo tuvo carácter institucional y no participaron directores del área de periodismo.

A pesar de estas explicaciones, Lula criticó a la televisión durante un mitin en la ciudad de Ipatinga (Minas Gerais), al afirmar que "a partir de hoy, Globo está bajo sospecha" para su candidatura y que "no merece" su confianza.

El gobernante opinó que Globo tiene "rabia" de él, por varias políticas sociales adoptadas por su Gobierno, entre otras alegaciones.

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Globo entrevistó a Lula en la víspera, tiene previsto hacer lo mismo este viernes con Bolsonaro y ha acordado con ambas campañas la organización del segundo y último debate de cara a las elecciones el próximo 23 de octubre, a dos días de la segunda vuelta.

Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta de los comicios, celebrados el pasado 4 de octubre, con un 47 % de los sufragios, mientras que Lula recibió un 45 %.