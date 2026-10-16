Mundo
16 de octubre de 2026 - 16:05

Macron avisa que el acuerdo Trump-Putin sobre diésel no funcionará y genera "desconfianza"

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Bruselas, 16 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este viernes que el acuerdo sobre diésel entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, no será efectivo y no logrará reducir los precios, al tiempo que envía un "mensaje negativo" y representa "un elemento de división" y "desconfianza".

Por EFE
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Así se expresó en su rueda de prensa posterior al Consejo Europeo en el que participó el líder de Ucrania, Volodímir Zelenski, y en el que, además de reiterar el apoyo de la UE a Kiev frente a Moscú, se abordó la situación en los mercados energéticos globales.

"La decisión que se tomó no es buena para nadie (...) No es verdad que vaya a resolver el problema del mercado mundial", afirmó Macron, quien recordó que el diésel que "sale de Rusia" es "comprado por países hoy en día y ya está en el mercado mundial".

"Por lo tanto, creo que todo esto no tendrá un impacto para el presidente Trump. Envía un mensaje negativo y es un elemento de división o de duda. No es muy útil y más bien genera desconfianza", subrayó.

Macron aseguró que seguirá "intentando explicar esto" y entablará "diálogo con buena voluntad" con Washington para "convencerlos con las cifras e intentar hacer cosas útiles para bajar los precios".

"Todos estamos de acuerdo en una cosa: hay que bajar los precios del diésel, de la gasolina y del gas. Pero esto no es lo que los va a hacer bajar de manera eficaz, no es la respuesta correcta. Creo que es inapropiado e ineficaz", apostilló.