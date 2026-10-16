Macron ve "posible" un acuerdo presupuestario este año, pero Merz duda por las diferencias

Ambos se expresaron en esta línea en sendas ruedas de prensa al término de la cumbre de dos días en Bruselas y tras el debate de cuatro horas que los jefes de Estado y de Gobierno mantuvieron durante la tarde del jueves sobre el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034.

La sesión sirvió para confirmar que los Estados miembros siguen divididos sobre la cuentas, pero Macron afirmó que todos conocen la "coreografía" en este tipo de negociaciones, en la que "hace falta pasar por crisis y desacuerdos antes de tener acuerdos".

"Creo que es posible para fin de año", expresó el presidente francés, quien sin embargo trasladó al resto de líderes que, si se alargan las negociaciones y se llega a marzo sin acuerdo, Francia estaría en una posición complicada "democráticamente" porque se encontraría a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

Sobre el fondo de la discusión, Macron llamó a olvidarse de realizar más "recortes" sobre las cuentas comunes y pidió centrar los esfuerzos en encontrar nuevas fuentes de ingresos para financiar nuevas prioridades sin olvidar políticas tradicionales como la PAC y la Cohesión.

Por su parte, el canciller alemán reconoció que en 2027 se celebrarán elecciones en "muchos países europeos", pero añadió que los objetivos del calendario presupuestario se fijan por cuestión de "procedimiento" y no por los comicios previstos.

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Merz señaló, en concreto, que "históricamente ha sido una buena práctica llegar a las decisiones finales aproximadamente un año antes" de que entre en vigor el presupuesto, para dejar espacio a la adopción posterior de reglamentos y actos jurídicos en los que se sostiene.

"Sigo teniendo la esperanza de que podamos tener éxito y encontrar una decisión unánime a final de año para crear un presupuesto europeo que empiece en 2028. No puedo decir ahora si lo conseguiremos, aún hay demasiadas opiniones divergentes", subrayó Merz, quien lidera el grupo de países que reclama más recortes en las cuentas para poder dar su visto bueno.

También parte de los 'frugales', el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, coincidió en señalar que "queda muchísimo trabajo por hacer" y enfatizó que debe llegar a la mesa de los líderes una "propuesta mucho mejor" porque su país no aceptará un presupuesto que "no sea lo suficientemente bueno".

"Soy el más joven y en forma de este Consejo, así que me da igual cuánto dure; por mí puede continuar hasta Nochebuena", bromeó sobre la posibilidad de que la cumbre de diciembre, prevista para los días 17 y 18, se alargue varias jornadas en busca del pacto.

Como contrapunto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó un presupuesto lo suficientemente ambicioso como para que el bloque pueda afrontar la gran agenda de prioridades que se ha marcado: "Cómo vamos a retroceder cuando lo que necesita Europa es seguir avanzando con unos presupuestos lo suficientemente ambiciosos", dijo.

Tras el debate del jueves en el que quedaron patentes las diferencias, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se comprometió a presentar a las capitales un nuevo borrador presupuestario en las próximas semanas y prevé convocar a los líderes en una nueva cumbre el 26 de noviembre en Bruselas con el objetivo de acercar posturas, antes de intentar un acuerdo en diciembre.

Costa centrará su estrategia en tres líneas de trabajo: mantener las contribuciones nacionales dentro de unos "límites razonables", dotar a las cuentas de "flexibilidad" para poder afrontar nuevas e inesperadas crisis y encontrar nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto, explican fuentes comunitarias.