Médicos venezolanos plantean a opositores en el diálogo atender la crisis de salud pública

Los representantes médicos se reunieron en un hotel en Caracas con la comisión opositora y entregaron un documento del que no ofrecieron mayores detalles.

Lo mismo hizo un grupo de enfermeras que denunció las condiciones "criticas en los hospitales" públicos y que aseguró que la "salud (está) totalmente destruida".

El exministro de Salud Rafael Orihuela explicó que la propuesta que entregaron consiste en un plan piloto de seis meses para atender la crisis y señaló que también exponen los "grandes problemas" que enfrenta el sector salud en la vacunación, la atención materna infantil, las infecciones -sin detallar cuáles-, entre otros.

Por su parte, la jefa de delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, resaltó la importancia de se establezcan políticas públicas claras, e insistió en la necesidad de que haya un "consenso para enfrentar la grave crisis de salud pública que tiene el país" en medio de opacidad informativa sobre enfermedades, escasez de insumos en hospitales o problemas con instrumentos o máquinas para hacer diagnósticos.

"¿Qué demandan? Informe epidemiológico. ¿Qué demandan? Claridad en las políticas publicas", continuó Figuera, quien aseguró que remitirá a su par chavista, Jorge Rodríguez, la propuesta de los médicos.

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Desde que el miércoles el chavismo y la oposición retomaron el diálogo, Figuera ha sostenido encuentros con diversas ONG y ahora con representantes del sector salud.

Este diálogo, del que no forman parte los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutira, es impulsado por Estados Unidos en el marco de su plan de transición para Venezuela, luego de que capturara a Maduro en enero pasado.

Figuera reiteró en esta jornada que es "optimista con este proceso", al indicar que lo acompaña el "aliado" Estados Unidos y recordar que en este tercer ciclo se están trabajando las garantías para una eventual elección.

"Las garantías civiles y políticas son herramientas fundamentales para que el ejercicio de la medicina pueda tener también libertad, el libre ejercicio de la medicina (...) no puede ir nunca más preso un médico venezolano por ejercer el libre ejercicio de la medicina", indicó.