Meloni pide mantener un nivel alto de vigilancia en las fronteras tras la crisis de Ceuta

En la reunión también participaron Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Finlandia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia, y "brindó la oportunidad de revisar los progresos realizados en los últimos meses y las iniciativas futuras, con especial atención a la prevención de las llegadas irregulares masivas, la explotación de los migrantes y la aplicación del nuevo marco regulatorio europeo", informó el Gobierno italiano en una nota.

En referencia a los recientes sucesos de Ceuta, añade el comunicado, Meloni "subrayó la necesidad de mantener un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión, centrándose en la prevención de la inmigración irregular y los riesgos de seguridad conexos".

Asimismo, la mandataria italiana "planteó la cuestión de una revisión específica de la legislación europea para mejorar la eficacia de los nuevos procedimientos de detención de migrantes irregulares durante los controles fronterizos".

Este viernes se conoció que Meloni se reunió el jueves en Bruselas con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para intentar solucionar la crisis fronteriza entre ambos países.

De esa reunión surgió la decisión de que los ministros de Interior de los dos países mantengan conversaciones en los próximos días para proceder a la eliminación de esos controles, impuestos tras la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos a finales de julio.

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Mientras tanto, el Gobierno italiano decidió prorrogar siete días más los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España.

Fuentes del Ejecutivo italiano han anunciado esta prórroga y han avanzado que la próxima semana los ministros de Interior de ambos países "evaluarán conjuntamente medidas de cooperación alternativas".