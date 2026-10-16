Meloni prevé otras alternativas a los controles a España tras reunirse con Sánchez

Así lo explicó la política ultraderechista ante los medios al término del Consejo Europeo en Bruselas y tras reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Meloni explicó que ha acordado con Sánchez que la próxima semana sus respectivos ministros de Interior trabajen para "llegar a sustituir las medidas que recíprocamente" Italia y España han puesto en marcha, es decir, los controles en puertos y aeropuertos.

"Por lo tanto estamos yendo hacia otro tipo de solución, pero a buen seguro manteniendo nuestro monitoreo para garantizar el funcionamiento de (la zona de libre tránsito europeo) 'Schengen' garantizando la defensa de los confines de nuestra nación", dijo.

El encuentro entre Meloni y Sánchez se produjo ayer jueves en Bruselas.

El objetivo era intentar solucionar la crisis fronteriza entre ambos países, ya que Italia impuso controles a los viajeros llegados desde España a raíz de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma de Ceuta a finales del pasado julio.

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Por el momento, este viernes Italia ha prorrogado por siete días estos controles -y no por quince días, como en anteriores extensiones- para alinear su vencimiento a los impuestos por España en respuesta.