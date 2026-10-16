México decomisa 171 kilos de presunta cocaína ocultos en un camión en la frontera sur

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Huixtla, en el Centro de Atención Integral al Tráfico Fronterizo, donde agentes aduaneros detectaron irregularidades en los tanques de combustible del vehículo mediante un equipo móvil de rayos X.

Según el comunicado oficial, la revisión permitió identificar objetos rectangulares en el interior de ambos depósitos, lo que motivó una inspección más detallada con apoyo de un perro entrenado para detectar narcóticos, que dio positivo en las zonas señaladas.

Durante la inspección, los agentes localizaron 170 paquetes rectangulares, distribuidos en partes iguales entre los dos tanques de combustible, que contenían un polvo blanco con características similares a la cocaína.

La droga incautada tenía un peso total de 171,42 kilogramos, aunque las autoridades no precisaron su procedencia ni el destino que tenía previsto el cargamento.

El conductor del tractocamión fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la sustancia decomisada, para continuar las investigaciones y determinar las posibles responsabilidades penales.

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En el operativo participaron agentes de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a través de la Aduana de Ciudad Hidalgo, en coordinación con efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El decomiso se produjo en una de las principales regiones de tránsito comercial de la frontera sur mexicana, donde las autoridades mantienen operativos de inspección de mercancías y vehículos para combatir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de las labores de vigilancia y control en los cruces fronterizos del país.