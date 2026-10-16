México desmantela laboratorio clandestino y decomisa 1,3 toneladas de metanfetamina

El decomiso, según un comunicado del Gabinete de Seguridad mexicano, representa una afectación económica estimada de 163,5 millones de pesos mexicanos (unos 8,9 millones de dólares) para el crimen organizado.

De acuerdo con la información, el laboratorio fue localizado en la comunidad de Carricitos, en el estado de Durango, como resultado de trabajos de inteligencia realizados por las fuerzas federales.

Durante la intervención, encabezada por agentes de las secretaría de Marina (Semar), y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) además de la Fiscalía General de la República (FGR), se aseguraron aproximadamente 1.308 kilogramos de metanfetamina.

De esa cantidad, 750 kilogramos correspondían a droga terminada y otros 558 kilogramos a sustancias que se encontraban en proceso de secado, según precisaron las autoridades.

Además, los agentes localizaron 4.500 litros de precursores químicos y 2.902 kilogramos de diversas sustancias químicas sólidas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas.

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En las instalaciones también se hallaron: un reactor con capacidad de 600 litros, una centrifugadora, 28 quemadores, seis tinas de 500 litros cada una, tanques de gas, bombas de agua y otras herramientas empleadas en la producción de metanfetaminas.

El equipo y los materiales fueron inhabilitados para impedir que las instalaciones volvieran a utilizarse para la elaboración de sustancias ilícitas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el operativo representa una pérdida económica estimada de 163,56 millones de pesos para las organizaciones criminales, aunque no se precisó a qué grupo delictivo pertenecía el laboratorio ni se informó de personas detenidas.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia federal para combatir la producción de drogas sintéticas y debilitar las estructuras de las organizaciones criminales dedicadas a su fabricación y distribución.