México evalúa mejoras laborales para personal de salud pública ante crecientes protestas

"Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director (del IMSS) Zoé Robledo un programa integral, no solamente de aumento, de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La instrucción del Ejecutivo responde al rechazo mayoritario manifestado por el personal de salud pública del organismo en una consulta celebrada esta semana, en la cual se votó en contra del incremento ofertado previamente por el IMSS de un 2,9 % directo al salario y un 3,9 % en prestaciones laborales.

En respuesta al resultado de las urnas, el director general del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que las mesas de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se reabrirán con la finalidad de formular una propuesta más favorable para los trabajadores de la salud pública.

“Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible”, afirmó Robledo en un video difundido en redes sociales.

La reapertura del diálogo ocurre en un clima de tensión laboral marcado por una ola de movilizaciones iniciada en días pasados por personal de salud pública activo y jubilado en la capital mexicana y diversos estados, en los que denuncian bajos salarios, desabastecimiento de medicamentos y falta de cobertura de vacantes.

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Por su parte, la disidencia sindical instó en un mensaje a través de redes sociales “reiniciar la renegociación del convenio salarial con un incremento digno no menor al 10 % y acorde a las necesidades reales de los trabajadores”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con más de 500.000 trabajadores en plantilla y es una de las mayores instituciones de salud pública de América Latina.