Montenegro denuncia amenazas contra su residencia durante las protestas por la vivienda

Montenegro expresó su preocupación en una rueda de prensa al término del Consejo Europeo, en Bruselas, donde aseguró que las imágenes contienen una incitación a la violencia y a reproducir en Portugal situaciones de conflictividad registradas en otros países.

El jefe del Gobierno afirmó que en la grabación se amenaza directamente la casa donde reside con su familia.

Según la transcripción del vídeo, una persona que interviene ante decenas de manifestantes propone averiguar la dirección de la vivienda y arrojar un ladrillo, y añade un llamamiento a abandonar las protestas pacíficas y quemar algo.

La denuncia se produce en medio de la controversia por la intervención policial de la madrugada del jueves contra una acampada por el derecho a la vivienda en la plaza D. João I de Oporto, en el norte de Portugal.

La Inspección General de la Administración Interna (IGAI) confirmó este viernes que abrió un expediente administrativo para esclarecer las circunstancias de esa actuación y evaluar los procedimientos empleados.

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El organismo explicó que tomó la decisión tras conocer los hechos a través de las noticias y las imágenes difundidas públicamente, y que solicitó información a la Policía de Seguridad Pública (PSP).

En su comunicado oficial del jueves, la PSP situó el inicio de la operación hacia las 00:30 hora local (23:30 GMT del miércoles) y sostuvo que los participantes habían desatendido los requerimientos para cesar el ruido y retirar las tiendas de campaña.

Según la versión policial, algunos manifestantes opusieron resistencia e intentaron impedir la actuación de los agentes.

La PSP confirmó que un policía resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario, y reconoció la existencia de heridos entre los manifestantes, aunque indicó que no podía precisar su número.

La Policía anunció asimismo que remitiría al Ministerio Público un atestado acompañado de imágenes de los incidentes. Esa comunicación se refiere a la intervención en la plaza.

Los organizadores denunciaron, por su parte, al menos 37 heridos, dos de ellos graves, y rechazaron que hubiera provocaciones que justificasen la actuación policial.

El movimiento exigió que se esclarecieran los hechos y denunció un uso desproporcionado de la fuerza, mientras el ministro de Interior, Luís Neves, defendió la legitimidad de la intervención.