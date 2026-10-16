Morales dice que excluir reclamación marítima boliviana de diálogo con Kast es "traición"

Morales (2006-2019) sostuvo en X que "excluir el legítimo reclamo marítimo de la Agenda Bilateral durante la visita" de Kast "es una afrenta a la memoria histórica y un desacato al mandato inclaudicable del pueblo boliviano".

Bolivia y Chile se enfrentaron en 1879 en la llamada guerra del Pacífico, en la que el primer país perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, quedando sin acceso al mar.

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

La relación bilateral ha tenido altibajos en las últimas décadas y alcanzó uno de sus momentos más tensos en 2013, cuando el entonces Gobierno de Morales recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe el acceso soberano al mar.

En 2018, la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con su vecino, aunque el Gobierno de Morales aseguró que el tribunal también señaló en su sentencia que eso no supone un impedimento para que ambos países dialoguen.

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Morales, detractor del Gobierno de Rodrigo Paz, ratificó este viernes que el fallo de la CIJ "invoca expresamente a Bolivia y Chile a continuar el diálogo y las negociaciones de buena vecindad para dar solución al enclaustramiento por ser un asunto de interés mutuo".

El también líder cocalero manifestó que "ningún gobernante puede archivar" la reclamación marítima "bajo el pretexto de priorizar una agenda comercial o 'superar los conflictos del pasado'".

"Frente a la visita de Kast, no podemos traicionar la Patria y renunciar a exigir el diálogo que la propia CIJ exhortó a mantener", agregó.

El Gobierno de Paz ha afirmado varias veces que busca avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.

Si bien otros gobernantes chilenos arribaron a Bolivia en los últimos años para asistir a investiduras presidenciales o cumplir compromisos multilaterales, la de Kast es la primera visita de Estado en siete décadas, tras la realizada en 1955 por Carlos Ibañez del Campo, quien se reunió con el entonces mandatario boliviano, Víctor Paz Estenssoro.

Paz y Kast se reunirán esta jornada en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz.

Posteriormente, está programado un espacio de trabajo entre los equipos de ambos Gobiernos, para luego firmar acuerdos en áreas como minería, modernización comercial, conectividad digital, salud e integración energética, y también se difundirá una declaración conjunta.