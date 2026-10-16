Nuevos choques con la Policía al rodear los manifestantes la sede del Gobierno albanés

Un fuerte dispositivo de antidisturbios ha alejado del edificio a los estudiantes, que están lanzado piedras, después de que esta mañana ya hubiera choques frente a la sede del Ministerio de Educación.

La tensión es muy elevada ante la oficina del jefe del Gobierno, el socialista Edi Rama, que esta mañana pidió paciencia a la ciudadanía ante la protesta y prometió que no se doblegará ante ella.

Una lluvia de piedras ha caído contra los antidisturbios, a los que los manifetsantes llevan días acusando de criminales en sus cánticos.

Los choques en ese edificio llegaron tras una mañana de relativa calma en la que estudiantes y policía incluso llegaron a pactar que pudiera continuar una marcha pacífica, que recorrió las avenidas que rodean el centro de Tirana, y durante la que grupos de manifestantes volvieron a incendiar cubos de basura.

La marcha regresó al Ministerio donde, tras un largo tiro y afloja e intentos de acercarse al edificio, la Policia respondió con gases lacrimógenos y agua a presión al lanzamiento de piedras de algunos manifestantes violentos, a los que muchos otros recriminaron su agresión.

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En la protesta participaron algunos padres de jóvenes e incluso profesores, que apoyan el movimiento contra el Gobierno del socialista Edi Rama, al que los manifestantes acusan de corrupción y de arrogancia, y de no escuchar las demandas de mejores condiciones educativas y de vida.

"Tenemos una vida muy mala. No tenemos futuro aquí. No quiero que mis hijos se tengan que ir a otro país", declaró a EFE Flora, madre de dos universitarios.

Las protestas se están expandiendo desde la víspera a otras ciudades de Albania, que sigue siendo uno de los países más pobres y con los mayores índices de corrupción de Europa.

En Lezhe, en el norte, los estudiantes de secundaria faltaron a clase e intentaron entrar al Ayuntamiento, pero fueron detenidos por un cordón policial.

Luego, rompieron las ventanas de una escuela secundaria, derribaron barandillas y señales de tráfico, y arrojaron piedras a los agentes, lo que llevó al subdirector de orden público a ordenar a la Policía que se retirara.

También se reportaron concentraciones en Shkoder, en el norte, en Elbasan (centro) y Kamez (un suburbio al norte de Tirana), así como en Kurbin, Rreshen y Fushe-Arrez.

La Policía informó esta mañana de que alrededor de 180 personas fueron detenidas en las manifestaciones del jueves, según el canal TV Klan.

Desde que comenzaron las protestas el pasado martes, 127 personas han sido arrestadas en Tirana y otras 244 están siendo investigadas por violencia contra la Policía, daños a instituciones estatales y destrucción de propiedad pública y privada, incluyendo cajeros automáticos, cámaras, vehículos y mobiliario urbano.

Entre los arrestados hay 16 menores de entre 15 y 17 años.

Esta protesta estudiantil forma parte de un movimiento ciudadano más amplio, iniciado el pasado mayo contra los planes del Gobierno de desarrollar un proyecto urbanístico vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, en un parque natural del sureste del país.

Desde entonces, la Revolución de los Flamencos, llamada así por las aves que viven en ese entorno natural, viene denunciando con protestas mayoritariamente pacíficas la corrupción, el aumento del costo de vida, los problemas en los sistemas sanitarios y educativos y la arrogancia y falta de rendición de cuentas del primer ministro.