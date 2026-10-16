OIM: Los desplazados internos por la guerra en Yemen ya superan los 233.000

"Estamos siendo testigos de todo tipo de problemas imaginables relacionados con la protección dado el enorme número de familias, mujeres, niños y personas vulnerables que se encuentran desplazadas", dijo la portavoz del organismo Zoe Brennan.

Unicef estima que al menos 110.000 de los desplazados son niños y señaló que ha podido verificar la muerte de 30 menores en el marco de este conflicto desde inicios de septiembre.

La mayoría de este desplazamiento se está produciendo en la gobernación de Taiz, cuya capital homónima es la tercera ciudad más grande de Yemen y ha quedado cercada en los últimos días por los rebeldes hutíes, situación que ha restringido el acceso de ayuda humanitaria.

El portavoz de Unicef en la sede de la ONU en Ginebra, Ricardo Pires, confirmó que las principales vías de comunicación que conectan esa ciudad con otras provincias -en particular con Adén (sede del gobierno reconocido)- están interrumpidas, lo que ha afectado la circulación de personas, personal humanitario y suministros.

"Los niños han soportado años de hambre, desplazamiento e interrupción de la escolarización, y esta última oleada de violencia está minando la poca estabilidad que les quedaba", lamentó.

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Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) confirmó un brote de cólera en el campamento Marzaki que acoge principalmente a refugiados de Yemen y Eritrea desde 2015, año en el que se inició la guerra en Yemen, en la que hubo un alto el fuego desde 2022 hasta hace algunos meses.

"Esto es una gran preocupación en los asentamientos y campamentos de refugiados, donde el hacinamiento sigue siendo un problema grave", señaló el organismo.

Desde la reanudación del conflicto, más de 4.000 personas han llegado desde Yemen a Yibuti.