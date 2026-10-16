ONG pide a la oposición en el diálogo que intervenga para derogación de ley contra el odio

"Han sido utilizadas para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica, restringir la libertad de expresión y amenazar la autonomía y existencia de las organizaciones de la sociedad civil, en abierta contradicción con las garantías consagradas en la Constitución", afirmó el CLIPP en su cuenta de X.

Asimismo, pidió en esta reunión -que fue el jueves- que se derogue la Ley de Fiscalización de las ONG -aprobada en 2024 y considerada por organizaciones como una norma que atenta contra la libre asociación-, y reiteró su solicitud para que se liberen a los presos políticos de Venezuela, que son 322 según Foro Penal.

El pronunciamiento del CLIPP se da cuando el Parlamento evalúa una reforma parcial de la ley contra el odio luego de que la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo solicitara en septiembre y reconociera que las autoridades la aplicaron mal y la utilizaron de forma abusiva, como denunciaron por años varias ONG y la oposición.

Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de "incitación al odio" desde la aprobación de esta norma, en 2017, según datos difundidos este mes por Foro Penal, ONG dedicada a la defensa de los presos políticos.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de "odio" que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados "delitos de odio" y ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento "para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder".

La delegación opositora en el diálogo informó más temprano que ha sostenido reuniones con representantes de organizaciones no gubernamentales para revisar las garantías civiles y políticas de cara a la renovación de las instituciones en Venezuela.