París y Berlín flexibilizan el abandono del combustible fósil en el automóvil

Esa mayor flexibilidad persigue que "los fabricantes puedan responder a perturbaciones externas" en esa trayectoria y establece que "para el periodo 2030-2031 deberían establecerse objetivos plurianuales" y un nuevo "mecanismo de acumulación" de créditos de dióxido de carbono generados en 2029, que no deben superar los 7 gramos de CO2 por kilómetro y por fabricante.

Al tiempo, consideran que los objetivos híbridos enchufables mantendrán su nivel actual hasta el 1 de enero de 2030.

Los dos países proponen que los incentivos a la producción se extiendan a todos los vehículos eléctricos de batería fabricados en Europa, independientemente de su tamaño y longitud.

El acuerdo también establece que las ayudas se centrarán en los vehículos fabricados en los 27 "con la posibilidad de incluir a otros socios europeos que forman parte del mercado único de la UE" a condición de que exista "una reciprocidad plena", es decir, que acepten también la preferencia europea.

En la definición de vehículo fabricado en Europa se establece que en el periodo 2028-2029 al menos el 70 % del valor total generado esté en ese continente, excluida la batería, que debe tener, al menos, un 10 % de sus componentes producidos en Europa.

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Los fabricantes deberán, además, efectuar "una parte significativa" de sus actividades de investigación y desarrollo en Europa, donde tendrán que producirse al menos el 50 % de los componentes del sistema de propulsión y de sus principales sistemas electrónicos.

Para el periodo 2030-2031, los componentes europeos de las baterías subirán al 20 % y en los dos años siguientes el 70 %.

"A partir de 2034 esos requisitos deberán reforzarse aún más", señalan.