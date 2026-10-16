París y Berlín impulsarán la "preferencia europea" en la industria automovilística

"Nuestro rumbo no ha cambiado: reducir significativamente las emisiones de CO2 y reforzar la capacidad de Europa de desarrollar y producir la próxima generación de vehículos eléctricos", indicaron ambos países en una declaración conjunta difundida por el Elíseo.

"Eso es la preferencia europea en la práctica", indicaron en la declaración, en la que la definen como "apostar por que la transición hacia una movilidad limpia vaya acompañada de la inversión, la innovación y la producción en Francia, en Alemania y en toda Europa".

En este sentido, indican que trabajarán "de forma rápida" con el resto de los socios europeos para "lograr un acuerdo".

El acuerdo incluye "un conjunto global de medidas" tendentes a conciliar la reducción de emisiones contaminantes con "la flexibilidad reglamentaria necesaria para reconocer las diferentes realidades del mercado y las condiciones tecnológicas".

Entre ellas señalan "incitaciones concretas en favor de la inversión, la investigación y el desarrollo dela producción en Europa y de cadenas de aprovisionamiento resilientes".

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Frente a los constructores, que vienen reclamando un nuevo calendario de final de los motores de combustión, Francia y Alemania, que tienen los principales grupos automovilísticos del país, consideran que su apuesta permitirá "reforzar la soberanía tecnológica, la base industrial y la competitividad internacional de su industria" del motor sin renunciar a los objetivos climáticos de la UE.

"Europa debe ser un continente que innova, invierte y produce, al tiempo que protege el clima y preserva empleos. Es el sentido de nuestro compromiso y el principio de nuestro planteamiento común", indican los dos países, abiertos a que se sumen otros.

"Tenemos una responsabilidad hacia nuestros trabajadores, nuestros industriales y nuestros ciudadanos: conseguir que Europa siga siendo un actor de primer plano de la transformación mundial de la industria del automóvil", indicaron.

La declaración no entra en los detalles del acuerdo, que según varios medios obliga a los fabricantes a reducir sus emisiones de CO2 un 90 % en 2035, pero no a compensar el 10 % restante, como indicaba la copia inicial del proyecto de la Comisión Europea.

Se trata de una cesión de París que, a cambio, ha conseguido que Berlín acepte el concepto de "preferencia europea", pese a que inicialmente apostaba por abrirlo también a otros países.