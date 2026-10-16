Paz dice que Bolivia "no renuncia a su historia" pero apuesta por un futuro con Chile

"Bolivia y Chile mantienen diferencias históricas (...) La reivindicación marítima constituye un objetivo permanente irrenunciable. Es un mandato constitucional y está en nuestro mandato como país", dijo Paz luego de la firma de una serie de instrumentos y acuerdos con las autoridades chilenas.

El mandatario afirmó que "Bolivia no renuncia a su historia" ni a sus derechos o al diálogo, pero que esto no puede "anclar" a su país en el pasado a costa de su desarrollo.

Bolivia y Chile se enfrentaron en 1879 en la llamada guerra del Pacífico, en la que el primer país perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, quedando sin acceso al mar.

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962 -salvo un paréntesis de 1975 a 1978- por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Paz puso como ejemplo de la mirada hacia el futuro los acuerdos suscritos este viernes entre autoridades bolivianas y chilenas en el antiguo Palacio de Gobierno, en La Paz, en temas de minería, integración energética y conectividad.

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"Más allá de nuestras historias, lo importante hoy es resolver el presente y el futuro de nuestra gente", agregó.

Asimismo, destacó la importancia de trabajar en función de la frontera de 861 kilómetros que comparten ambos países como un "factor de unidad" y de "desarrollo" para sus habitantes.

El presidente boliviano destacó la función de Chile como "ayuda" para que Bolivia acceda al océano Pacífico, pero también resaltó las ventajas que ofrece su país para alcanzar conexiones con el Atlántico.

Paz y Kast tuvieron en La Paz una reunión privada, a la que siguió un encuentro de trabajo conjunto con los equipos de ministros de ambos países, para después reunirse con las autoridades locales de las regiones fronterizas.

Esta es la primera visita oficial que realiza un presidente de Chile a Bolivia en 71 años, tras la efectuada en 1955 por Carlos Ibáñez del Campo, quien se reunió con el entonces gobernante boliviano, Víctor Paz Estenssoro, tío abuelo de Rodrigo Paz.