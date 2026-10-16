Pedro Capó celebra sus raíces con una oda a Puerto Rico en su nuevo álbum 'Fulanito'

"Hace tiempo llevo este disco conmigo. Un álbum que habla de irse y querer volver, de caer y levantarse, de no amar a la mitad, de extrañar y de seguir buscando nuestro lugar en el mundo", explicó en un comunicado el artista, ganador de dos Grammy Latinos por el éxito 'Calma' en 2019.

A través de diferentes ritmos y relatos que parten de experiencias personales, el disco se convierte en una oda a Puerto Rico, a su gente y a las historias de quienes, desde distintos lugares del mundo, siguen buscando dónde pertenecer.

Tras el lanzamiento de 'La Carretera' en 2025, Capó regresa con un proyecto que profundiza en temas como la identidad, la nostalgia, el amor, las despedidas y la resiliencia, según el comunicado de Sony Music Latin.

Con la elección de 'Fulanito' como título del álbum, el cantautor parte de una figura cotidiana para construir un relato con el que muchos pueden identificarse.

"En el camino del proceso creativo de 'Fulanito' entendí que ese 'fulano de tal' nos representa más allá de una identidad individual exclusiva y separada, que podría ser cualquiera de nosotros: aquel que trabaja por sus sueños, el que se fue de su tierra, el que extraña su casa, el que empieza de cero y sigue caminando", afirmó Capó.

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El álbum también reserva espacio para la colaboración con la cantante iLe en 'La danza del voto', una unión que suma otra voz puertorriqueña a una producción concebida desde el vínculo con su país.

Como primer adelanto del proyecto, Capó presentó en septiembre 'Caer y levantarse', una canción inspirada en experiencias personales que reflexiona sobre la resiliencia y la capacidad de reconocer las herramientas que cada persona desarrolla para atravesar momentos difíciles.