Película dominicana 'Nou pat nan Dieu' competirá en el Festival Internacional Ícaro

El drama es dirigido por Francisco Vargas Quevedo y fue filmado en locaciones de República Dominicana y Haití, y gira en torno a un periodista dominicano que investiga redes criminales y tráfico de niños en la frontera entre ambos países tras el devastador terremoto de 2010 que asoló a la nación haitiana.

La cinta se rodó en medio de la pandemia, explicó Santana, quien también es su productor.

“Filmar en Haití en aquel momento representó un gran desafío para todo el equipo. Estábamos trabajando en medio de una situación mundial muy compleja y, durante el rodaje, nos encontramos con una banda armada que retuvo nuestra cámara. Ante una circunstancia como esa, recurrimos a nuestra experiencia y a los contactos que habíamos establecido para encontrar una salida", dijo el intérprete.

Para el actor y productor dominicano esa fue una experiencia que, más allá de los desafíos propios de una producción cinematográfica, "nos demostró cómo la determinación, el ingenio y el compromiso de un equipo pueden marcar la diferencia para seguir adelante, incluso en las circunstancias más difíciles”.

Santana es uno de los actores de cine dominicanos más conocidos, mientras que Jean-Louis alcanzó la fama por interpretar a 'El Haitiano' en la serie de televisión estadounidense Heroes, de la cadena NBC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Empezó su carrera en la década de 1990 trabajando en comerciales de televisión en Francia, teatro musical en España e Italia, y como modelo internacional. A finales de los años 90 se mudó a Los Ángeles para consolidar su carrera en Hollywood.