Peña dice que visita de subsecretario de EEUU es parte de "agenda muy amplia de trabajo"

"Tenemos una agenda muy amplia de trabajo con el Gobierno americano y la administración de Donald Trump", respondió a periodistas el gobernante tras ser consultado sobre la llegada del funcionario, quien, según el Departamento de Estado, viajará a Asunción y a Buenos Aires del 19 al 26 de octubre.

Peña, que dijo haberse reunido con Landau durante su viaje en septiembre pasado a Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacó entre los "muchos temas" de la agenda común la defensa y la seguridad, así como la economía.

De igual forma, confirmó que el subsecretario llegará junto a una delegación de empresarios "muy importante", sin que detallara el número de participantes o los sectores a los que pertenecen.

"Voy a estar acompañándole en gran parte de su agenda los días lunes, martes y miércoles", agregó el mandatario durante una visita al departamento de Cordillera (centro), tras recordar que Landau vivió en Paraguay, donde su padre fue embajador estadounidense.

Medios han indicado que el delegado estadounidense arribará a Paraguay el domingo.

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Según un comunicado del Departamento de Estado difundido por la Embajada de Estados Unidos en Asunción, Landau tiene previsto reunirse "con altos cargos del Gobierno" para "reafirmar la histórica alianza estratégica entre Estados Unidos y Paraguay".

Además, analizará "formas de ampliar el comercio y la inversión, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y combatir la delincuencia transnacional".

"El viaje del vicesecretario refleja el compromiso de la Administración Trump con un Hemisferio Occidental seguro y próspero", puntualizó la nota estadounidense.

Peña, cuya Administración integra el Escudo de las Américas, la coalición impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que aglutina a Gobiernos conservadores de la región, se ha declarado un aliado de la Casa Blanca, en particular en asuntos de política exterior como el apoyo a Israel y a Taiwán.