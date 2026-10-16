Perú detiene nueve personas y desarticula banda criminal que extorsionaba a transportistas

La intervención contra la red criminal denominada 'Los Alcaeda' comprendió allanamientos simultáneos en viviendas de Lima y Callao, así como en las regiones norteñas de Lambayeque y Cajamarca, en la sureña de Ica, y en el penal limeño de Chorrillos, precisó el Ministerio Público en un comunicado.

El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, en coordinación con el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la PNP, que lograron la detención preliminar judicial de seis hombres y tres mujeres acusadas de tener vínculos con la red criminal.

Las autoridades también incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación con registros de los cobros ilegales, que la Fiscalía señaló que incluirá como pruebas en su acusación de la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada y organización criminal.

Según la investigación fiscal, la banda extorsionaba, al menos, a 83 choferes de rutas informales y a conductores de tres empresas de transporte público formales que cubren rutas entre el Callao y Lima Metropolitana.

En ese sentido, se investiga su presunta autoría en el asesinato de cuatro conductores que se negaron a pagar las cuotas de extorsión impuestos.

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La Fiscalía del Callao reafirmó su compromiso de combatir "de manera firme a las mafias que atentan contra la seguridad ciudadana y el sector transporte" y garantizó que realizará "investigaciones rigurosas en estricto respeto del debido proceso y en constante trabajo articulado con la Policía Nacional".