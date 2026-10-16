Portugal se incauta de 556 kilos de cocaína y desmantela una red de importación en Oporto

La actuación, desarrollada por la Unidad Nacional de Lucha contra el Tráfico de Estupefacientes, se enmarca en una investigación iniciada en julio de 2025, según informó la PJ en un comunicado.

Las pesquisas permitieron identificar una estructura de importación de droga asentada en el norte de Portugal y desmantelar toda la infraestructura del grupo de delincuencia organizada. El detenido, cuya identidad no ha sido facilitada por las autoridades, será presentado ante un juez para un primer interrogatorio y la imposición de medidas cautelares.

La policía encuadró esta operación en sus esfuerzos, en cooperación con autoridades de otros países, para impedir la entrada de drogas ilícitas tanto en Portugal como en el resto de Europa.

La incautación se suma a otras importantes intervenciones de los últimos meses. El pasado 12 de octubre, la PJ anunció el decomiso de 3.700 kilos de cocaína en una lancha rápida interceptada al sur de Faro, en el Algarve, durante la operación "Mare Nostrum".

Dos sospechosos fueron detenidos y un tercero murió a consecuencia de las heridas sufridas durante la intervención, en la que colisionaron la embarcación de los investigados y la de las autoridades, según la explicación policial.

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En agosto, la operación "Skydrop" permitió intervenir unas cinco toneladas de cocaína en un portacontenedores interceptado en el Atlántico y escoltado hasta el puerto de Sines. La actuación, desarrollada con apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea portuguesas y cooperación de autoridades británicas y españolas, se saldó con tres detenidos.

El 5 de agosto, la PJ informó de que las autoridades portuguesas ya habían decomisado unas 28 toneladas de cocaína desde comienzos de 2026, por encima de las aproximadamente 25 toneladas de todo 2025.

El responsable de la unidad antidroga, João Oliveira, señaló entonces que Portugal no era, en la mayoría de los casos, el destino final de los cargamentos, dirigidos principalmente a otros mercados, entre ellos el europeo.