Presidente del Louvre, sobre doble muestra arte español de siglo XVII: Es "impresionante"

"Es uno de los grandes maestros de la pintura española", dijo Leribault sobre Zurbarán en una entrevista con la radio France Inter, en la que subrayó el carácter místico de su obra y la intensidad de sus representaciones religiosas.

"Es una pintura muy española, muy mística", señaló, al llamar la atención también sobre sus naturalezas muertas, de una "sencillez increíble" y con connotaciones religiosas, remarcó.

La muestra dedicada a la escultura española del siglo XVII ofrece, señaló, una perspectiva complementaria de la producción artística de la época, con obras de gran expresividad y dramatismo.

En ese sentido, Leribault destacó la presencia de figuras religiosas representadas con lágrimas y sangre, en composiciones concebidas para conmover al espectador.

"Creo que esta doble exposición es impresionante para los visitantes", mantuvo el presidente del museo más visitado del mundo (nueve millones en 2025), que defendió especialmente el interés de combinar pintura y escultura para mostrar la riqueza del arte español del periodo.

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La gran exposición temporal de esta temporada es la citada monográfica sobre Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598-Madrid, 1664), desarrollada junto a la National Gallery de Londres y el Art Institut de Chicago.

Además, tras haber pasado ya por Londres, el Louvre ha combinado su monográfica con otra muestra paralela inédita llamada 'Sculpter la Couleur' ('Esculpir el color'), consistente en un préstamo excepcional de 23 obras llegadas desde el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.