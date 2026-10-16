Rubio aborda con el encargado de negocios de EE.UU. los pasos a seguir en Nicaragua

"Acordamos que el teatro político hostil destinado a socavar la representación de Estados Unidos es una táctica adversarial", escribió Rubio este viernes -en su cuenta de X-, en un mensaje en el que calificó de productiva la reunión con Baumann y aludió al rechazo de la "dictadura de Murillo-Ortega" a la diplomática, sin detallar las medidas que contempla Washington.

El encuentro se produce después de que Estados Unidos llamara a consultas a Baumann en Washington, por instrucción de Rubio, tras la negativa de Nicaragua a aceptar las credenciales de Franceschi.

El Departamento de Estado afirmó entonces que la decisión, atribuida al presidente Daniel Ortega y a la copresidenta Rosario Murillo, evidenciaba una falta de voluntad para mantener un diálogo diplomático productivo.

El Senado estadounidense ratificó el pasado 30 de septiembre a Franceschi como nueva embajadora en Nicaragua, país en el que Washington no cuenta con un embajador desde 2023.

La negativa nicaragüense fue revelada el 2 de octubre por el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington.

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En ese encuentro, la OEA aprobó por unanimidad una resolución que instaba a Nicaragua a celebrar elecciones, liberar a los presos políticos y restablecer la separación de poderes, entre otras demandas.

El texto no contempló sanciones concretas contra Ortega y Murillo, aunque el secretario general del organismo hemisférico, Albert Ramdin, pidió a los Estados miembros considerar medidas económicas y restricciones financieras y de viaje dirigidas a determinadas autoridades nicaragüenses.