Mundo
16 de octubre de 2026 - 13:40

Rusia anuncia la toma del bastión ucraniano de Dobropilia

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Moscú, 16 oct (EFE).- Las fuerzas rusas han conquistado el bastión ucraniano de Dobropilia, situado en la región de Donetsk, anunció este viernes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov.

Por EFE
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"La agrupación Centro ha liberado la ciudad de Dobropilia, uno de los bastiones clave del enemigo en el eje de avance hacia Dnipropetrovsk" dijo en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Según Guerásimov, desde el 1 de septiembre de este año, el Ejército ruso ha tomado el control de 92 localidades en Ucrania.

"Desde el 1 de septiembre, las formaciones y unidades militares han tomado el control de más de 1.800 kilómetros cuadrados de territorio y 92 localidades", declaró ante Putin.

Agregó que los esfuerzos de las fuerzas armadas se centran en la conquista de todo el Donbás.

En este sentido, aseguró que "en septiembre y las dos primeras semanas de octubre, aproximadamente 500 kilómetros cuadrados y 23 localidades de la república popular de Donetsk" pasaron bajo control ruso.

Rusia anunció el inicio de una gran ofensiva en Dobropilia en agosto y desde entonces los partes militares informaban casi a diario sobre combates en la urbe con la toma de decenas de edificios.