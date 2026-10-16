Rusia firma con Indonesia primer acuerdo de construcción de centrales nucleares flotantes

"Este es el primer acuerdo de exportación en el mundo para el suministro de energía con plantas nucleares flotantes", destacó Alexéi Lijachov, director general de Rosatom, según medios locales.

Añadió que Moscú espera que la comunidad empresarial internacional tome nota de "un proyecto de infraestructura en el ámbito de energía nuclear capaz de transformar la economía de un país".

En virtud del acuerdo entre Rosatom y su contraparte indonesia PT Pembangkit Listrik Nuklir, las plantas rusas de 200 megavatios de potencia cada una suministrarán electricidad al norte de la isla de Halmahera, situada en las Molucas del Norte (noreste de Indonesia), dentro de un plazo aproximado de cinco años.

El acuerdo coincidió con el viaje a Yakarta del viceprimer ministro ruso, Denís Mánturov, quien precisó que Moscú propone a las autoridades indonesias la construcción en un futuro de una planta nuclear terrestre de mayor potencia.

En el pasado, Rosatom confirmó a EFE su interés en exportar centrales nucleares flotantes de baja potencia a países como Argentina o Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera central nuclear flotante del mundo, 'Akadémik Lomonósov', construida a prueba de tsunamis e impacto de icebergs, fue botada en 2019 entre las críticas de los ecologistas que la consideraron una bomba de relojería comparable a la planta de Chernóbil, escenario de la mayor catástrofe nuclear de la historia en 1986.

Con una potencia de 70 megavatios y 50 gigacalorías, y capacidad para suministrar electricidad y energía calorífica a una ciudad de casi 100 000 habitantes, la planta fue atracada en el puerto de Pevek, que se encuentra en la región rusa de Chukotka, frente a Alaska.

Estados Unidos también botó en 1968 una central flotante (Surgis) en el Canal de Panamá, pero la desguazó en 1976 por el alto coste de mantenimiento.