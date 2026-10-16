Rusia pone en duda desmentido de OTAN sobre planes de bloqueo del enclave de Kaliningrado

Rusia pone en duda desmentido de OTAN sobre planes de bloqueo del enclave de Kaliningrado

Moscú, 16 oct (EFE).- Rusia puso en duda este viernes las declaraciones de algunos representantes de la OTAN que niegan planes de la Alianza de bloquear el enclave ruso de Kaliningrado, situado entre Lituania y Polonia.