Sean 'Diddy' Combs es trasladado a prisión en Pensilvania tras lesión y supuestos lujos

Combs, de 56 años, y que cumple condena hasta 2028 por dos cargos relacionados con prostitución, fue trasladado esta mañana de la prisión Fort Dix de Nueva Jersey a la Federal Corrections Institution de Allenwood, en Pensilvania, que es más pequeña, reportó el portal TMZ.

El portavoz del artista, Juda Engelmeyer, dijo a la revista People que "su traslado de unas instalaciones de baja seguridad a otras es una distinción importante" y aunque no detalló "las razones específicas" del Buró de Prisiones, sí destacó que "es coherente con una decisión" de "seguridad".

"Estamos agradecidos de que se dé atención a su bienestar y que pueda seguir cumpliendo su condena sin interrupciones innecesarias", agregó.

El traslado se produce después de que Diddy fuera ingresado el sábado de urgencia en un hospital por una lesión de la que no han trascendido detalles, salvo que fue en la cabeza y no ponía en peligro su vida.

Al cantante se le había negado recientemente un adelanto en su salida de prisión después de que las autoridades penitenciarias recibieran informes sobre su supuesto estilo de vida lujoso dentro del centro.

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El canal NBC publicó a principios de este mes un reporte citando a otros reos, según el cual el rapero poseía objetos de contrabando dentro de la cárcel de Nueva Jersey, incluyendo un teléfono celular y alcohol, e incluso alegaba que le estaban dando masajes y limpiando la celda.

Tras ese reporte, las autoridades penitenciarias pusieron al rapero en confinamiento en solitario y aplazaron su fecha de salida de la cárcel unos tres meses, de enero a marzo de 2028.

El pasado mes de julio, Diddy también estuvo en régimen de aislamiento tras involucrarse en una pelea con otro preso.