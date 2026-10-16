Soderbergh sustituye a Matt Reeves en 'The Batman 2' por un problema familiar

"Dado que Matt Reeves sigue atendiendo un asunto familiar, Steven Soderbergh -quien admira el trabajo de Matt- se ha puesto en contacto con él y, con el pleno respaldo de DC Studios, intervendrá para ayudar al guionista y director a completar las últimas semanas del rodaje principal de 'The Batman 2' ('The Batman Part II') , señaló un representante del estudio en un comunicado que recoge el medio.

"Matt y Steven trabajarán en estrecha colaboración con los actores y el equipo técnico para hacer realidad la visión que Matt tiene de la película", añade la nota. 'The Batman 2' ('The Batman Part II') tiene previsto como fecha de estreno el 18 de febrero.

Según The Hollywood Reporter, Soderbergh, director de 'Ocean’s Eleven', 'Magic Mike' y 'Traffic', ofreció su ayuda a Reeves.

"Para que quede claro: no voy a abandonar 'The Batman 2' ('The Batman Part II'). Estoy profundamente agradecido con Steven por acudir en mi ayuda durante este momento difícil para apoyarme a terminar el rodaje principal. Gracias a todos por su preocupación y sus buenos deseos', escribió el propio Reeves en la red social X tras conocerse la noticia de la sustitución temporal.

"El trabajo de Matt Reeves en 'The Batman 2' ('The Batman Part II') fue impresionante; intencional, específico y coherente", señaló Soderbergh en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter. "El objetivo aquí es trabajar con Matt y su equipo para generar material que se integre a la perfección con lo que ya se ha rodado, de modo que Matt pueda terminar su película como es debido", añadió.

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'The Batman 2' ('The Batman Part II'), que ya cuenta con unos dos tercios del rodaje finalizados, está protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman. El reparto se completa con actores como Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Collin Farrell o Andy Serkis.