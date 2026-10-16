Suben a siete los fallecidos en 2026 por incendios forestales en Cusco, en el sur de Perú

La víctima, identificada como Aniceto Quispe Huanca, murió en el Hospital Regional del Cusco, según confirmaron fuentes de esa institución a la agencia oficial Andina.

Quispe sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo cuando, junto con otros pobladores de la comunidad de Santo Domingo, intentó controlar un incendio forestal.

El jueves se confirmó la muerte de otro hombre de 75 años que también intentó sofocar un incendio en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Otras cinco personas han fallecido en incendios forestales este año en localidades cusqueñas, mientras que dos hermanos, de 11 y 18 años, murieron en otro siniestro en el distrito de Pomacanchi Acomayo, según detalló la agencia oficial.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegó esta semana un avión C-27J Spartan y un helicóptero MI-17 equipados con sistemas de combate de incendios para sofocar fuegos activos en la región del Cusco, mientras que se informó que en todo el país había 35 de estas emergencias activas.

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El martes, la presidenta Keiko Fujimori participó en un sobrevuelo sobre la localidad cusqueña de Calca para supervisar las acciones de respuesta frente a los incendios y evaluar la situación de las zonas afectadas.

Tras el recorrido, Fujimori aseguró que ya se habían controlado dos incendios y que las unidades aéreas equipadas para combatir estas emergencias permanecerán en Cusco hasta noviembre próximo.

La gobernante resaltó el trabajo conjunto de los bomberos forestales y la población organizada ante estas emergencias y dijo que las autoridades supervisan las condiciones de viento, la sequía y la preparación de los terrenos agrícolas, ya que son factores que pueden favorecer la propagación del fuego.