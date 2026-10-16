Suecia donará a Ucrania un paquete de 47 millones de euros en ayuda civil urgente

El nuevo paquete de apoyo incluye 271 millones de coronas (24,4 millones de euros) en ayuda energética a través del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD); 60 millones de coronas (5,4 millones de euros) a través del Fondo de Apoyo al Transporte de Ucrania (UTSF); y 50 millones de coronas (4,5 millones de euros) en ayuda humanitaria.

La partida destinada a ayuda humanitaria se dedicará la protección de las personas desplazadas dentro del país y al suministro seguro de alimentos y será canalizada a través del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Además, Suecia aportará 67 millones de coronas (6 millones de euros) para reforzar la ciberseguridad civil de Ucrania y 74 millones de coronas (6,7 millones de euros) para fortalecer la atención médica y la salud pública a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Al atacar, entre otras cosas, el suministro eléctrico y la calefacción, Rusia busca hacer que el próximo invierno sea insoportable para la población ucraniana", señaló en un comunicado el ministro sueco de Cooperación para el Desarrollo y Comercio Exterior, Benjamin Dousa.

Según Dousa, el nuevo paquete incluye equipos e instalaciones para el suministro de energía, que contribuirán a abastecer de electricidad y calefacción a unos 150.000 ucranianos en comunidades de todo el país.

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El objetivo -señaló el ministro- es suministrar la energía necesaria para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como hospitales, escuelas, telecomunicaciones y agua potable en estas comunidades.

Por su parte, el ministro sueco de Infraestructuras y Vivienda, Andreas Carlson, afirmó que los ataques rusos contra los puertos, carreteras y ferrocarriles de Ucrania están afectando gravemente al pueblo ucraniano, motivo por el que parte de la ayuda sueca está destinada a reparar esas importantes infraestructuras.

"La destrucción de infraestructuras supone un duro golpe para la economía de Ucrania, una amenaza para el suministro mundial de alimentos y una complicación significativa en la vida cotidiana de la población", dijo Carlson.

Según el Gobierno sueco, desde el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022 el país escandinavo ha donado a Kiev alrededor de 158.000 millones de coronas (14.220 millones de euros), de los que el 19 % corresponde a ayuda civil.