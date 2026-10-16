Trump, diesel, aranceles... el voto rural de Iowa empieza a apuntar hacia los demócratas

"¿Estamos viendo un giro de regreso hacia un estado más morado (los estados que oscilan entre voto republicano y demócrata) que rojo (de tendencia republicana)? Está claro que estamos yendo en esa dirección", aseguró el líder agrícola en declaraciones a EFE.

Russell, que ha pasado 48 de sus 56 años viviendo en granjas en Iowa, ratifica el pronostico de muchos analistas políticos: el granero de Estados Unidos no aguanta más y el 3 de noviembre puede dar un golpe sobre la mesa en las urnas.

El alza de los combustibles por la guerra de Irán y la política arancelaria de la Casa Blanca, que se han cebado de manera especial con Iowa, corazón agrícola del país y líder en producción de maíz y soja, explican en gran medida la sacudida demoscópica.

Los sondeos apuntan a que en este estado los demócratas podrían lograr hasta tres escaños en la Cámara Baja, uno en el Senado y conseguir la gubernatura, un resultado sorprendente teniendo en cuenta que Iowa apostó por Donald Trump en las tres últimas presidenciales. De cara a evitar este resultado, Trump dará mitines en el estado el 22 de octubre y el 1 de noviembre, dos días antes de los comicios.

"Para los agricultores, la forma de ganar dinero es cultivar algo y venderlo por más de lo que les costó producirlo, pero los aranceles han hecho bajar el precio de lo que los agricultores pueden vender: maíz, soja, ganado o carne de res", se lamenta Russell.

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"Yo diría que es una de las peores recesiones en décadas", explica el responsable del sindicato agrícola , "y gran parte de ella no se ha debido solo a ciclos económicos naturales o cuestiones relacionadas con el clima. Ha sido el resultado de decisiones políticas, sobre todo provenientes de la administración".

Russell confía en que llegarán nuevos líderes políticos "demócratas o republicanos" que trabajarán juntos por el desarrollo rural, pero su optimismo no es compartido por otros granjeros de la zona.

Es el caso de Ryan Marquardt, de 45 años y quinta generación de una familia de agricultores de Iowa, que recibe a EFE en una de sus granjas.

Con una parte de su empresa dedicada al ganado vacuno y otra al cultivo de maíz, soja y heno, Marquardt asegura que ha visto "un aumento desproporcionado de los precios a lo largo de la temporada de producción. Comenzamos con precios elevados de los fertilizantes en primavera y ahora nos enfrentamos además a un diésel caro".

"Los márgenes ya eran muy ajustados, y ahora se estrechan aún más. Vimos un ligero repunte en las materias primas a mediados del verano, pero ahora tenemos otra preocupación y es que aún no hemos cosechado, por lo que las cuentas no están cerradas. No sabemos si ese aumento de precios se verá totalmente anulado por los costes del diésel", dice.

"Con la Administración Biden vimos precios altos de los insumos, pero también materias primas caras, así que había cierto margen con el que planificar. Pero con Trump la situación es distinta: los precios de los insumos se han mantenido altos, o incluso han subido, mientras que el precio que se obtiene por cosecha ha bajado", lamenta Marquardt.

Resulta inevitable conectar la situación de los agricultores de Iowa con las elecciones legislativas que renuevan el Congreso en menos de tres semanas, "las encuestas muestran una contienda reñida y existe la posibilidad de una derrota para los republicanos, aunque todavía no lo sabemos", asegura el granjero.

Lo que sí tiene claro es que "las manifestaciones de apoyo a Trump ciertamente han disminuido".

"No era raro ver numerosas pancartas de Trump por el campo al cruzar el estado. Ahora son una fracción muy pequeña de lo que había hace un año o incluso dos, simplemente ya no se ven", concluye.