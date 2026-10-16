UE condena la escalada militar hutí en Yemen y exige que cesen los ataques a Arabia Saudí

En unas conclusiones al término de una cumbre, los líderes de los Veintisiete se solidarizaron con el Gobierno legítimo de Yemen y de Arabia Saudí y denunciaron que esos ataques golpean directamente a la población y a las infraestructuras civiles.

Además, hicieron un llamamiento urgente a la comunidad internacional para incrementar la asistencia financiera y médica en la zona.

En particular, la UE urgió a los hutíes al cese inmediato de toda acción militar y de los ataques contra los buques civiles, que amenazan la estabilidad del mar Rojo y del estrecho de Bab al-Mandeb, una de las arterias clave del comercio marítimo mundial.

En respuesta a la situación, los líderes de la UE apoyaron la operación marítima europea Aspides para estabilizar la región y pidieron su refuerzo técnico y operativo.

Insistieron asimismo en la necesidad de coordinar la misión europea con otras coaliciones globales para garantizar la libre navegación en aguas internacionales.

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Por otra parte, mostraron su "grave preocupación" por la escalada militar en Oriente Medio y se comprometieron a liderar esfuerzos diplomáticos para desescalar la tensión.

Sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz, rechazaron cualquier acto que amenace la navegación o impida el paso de buques comerciales en esas aguas.

Para garantizar la libertad de navegación, instaron a todos los actores a detener las actividades desestabilizadoras que amenazan la seguridad marítima y advirtieron de que la crisis corre el riesgo de interrumpir de forma prolongada las cadenas globales de suministro de energía, fertilizantes y alimentos.

En ese contexto, la UE condenó a Irán y sus aliados por los ataques en la región y se solidarizó con los países afectados.

Sobre el Líbano, los líderes respaldaron el acuerdo del pasado junio e instaron a un cese de hostilidades permanente.

Además, exigieron el desarme total de Hizbulá, el repliegue de las fuerzas israelíes y el apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas a través del despliegue de una nueva misión de apoyo de la UE, para reforzar a las instituciones de defensa y seguridad del Líbano.

El Consejo Europeo reiteró su preocupación por el deterioro de la situación en Gaza y Cisjordania, incluida la persistente y devastadora crisis humanitaria en Gaza y alertó de que hay riesgo de que empeore conforme se acerca el invierno.

Instó a Israel a permitir el acceso inmediato y sin obstáculos y el reparto de la asistencia humanitaria a gran escala y subrayó que Israel debe permitir que la ONU y sus agencias, así como las organizaciones humanitarias, trabajen de manera independiente e imparcial.