Un festival de fotografía en Nueva York celebra la humanidad del arte en su bicentenario

Fujikina, creado por la marca Fujifilm, convierte durante tres días el barrio creativo del Lower East Side en una "galería viva" donde se pueden encontrar los trabajos de los mejores fotógrafos del mundo, incluyendo los ganadores del World Press Photo 2026.

"Esta es una celebración de los 200 años de la fotografía, pero también plantea cómo será dentro de otros 200 años. Y con todo lo que está ocurriendo con la IA y la IA generativa, estamos poniendo en primer plano la importancia de la conexión humana tangible", dijo a EFE Bryan Minear, su estratega de marca.

El representante destacó que se pone en valor la "experiencia analógica" de la fotografía a lo largo del festival, con obras expuestas a lo largo de ocho locales, entre ellos el Centro Internacional de Fotografía (ICP), y hasta en el metro más cercano, así como talleres y charlas.

En uno de los espacios, la prestigiosa agencia Magnum presenta la digitalización de su archivo en color de París, inédito durante décadas, con una muestra de diapositivas originales con anotaciones, junto a nuevas fotografías de sus miembros, como la española Cristina De Middel.

A una calle, lucen las fotografías ganadoras del World Press Photo del año pasado, de la fotoperiodista Carol Guzy, que retratan la separación de una familia por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en un edificio federal de Nueva York.

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Mientras, en el ICP, por ejemplo, se puede ver una muestra de la fotógrafa española Laia Abril, 'Sobre la violación y el fracaso institucional', en el que examina la violencia machista en la historia.

"Somos muy conscientes del mundo en el que vivimos, en el que la IA generativa gana cada vez más terreno. Una de las cosas que realmente queremos hacer es volver a la comunidad, celebrar el arte de crear imágenes: lo que significa ser humano", agregó Minear.

Precisamente Fujikina acoge el foro FotoFest: The Meeting Place, el mayor programa internacional de revisión de portafolios de fotógrafos, en el que estos pueden establecer contactos y compartir ideas, y que habitualmente se celebra en Houston cada dos años.

El representante destacó que Fujifilm, que creó este festival en Japón en 2017, es una marca con casi un siglo de historia que fabricó cámaras de película durante mucho tiempo antes de adaptarse a la revolución digital en 2011, con la primera cámara digital de la Serie X.

"Me gustaría pensar que vamos a seguir a la vanguardia", expresó Minaur.