Un policía y dos hombres armados mueren en un tiroteo en Jamaica

"La JCF no se dejará intimidar", declaró en un video en la página de Facebook de la JCF el comisario de Policía, Kevin Blake, tras condenar el ataque y asegurar que la Policía intensificará sus esfuerzos para desmantelar las redes criminales de Jamaica.

Alrededor de las 5:15 (10:15 GMT) de la madrugada del viernes, un equipo de la Unidad de Operaciones Especiales de la JCF llevó a cabo una operación en la zona de 'Five Miles', en Sligoville, para hallar a hombres buscados por la justicia.

Los agentes estaban registrando un edificio en una finca cuando fueron objeto de disparos por parte de dos hombres que se habían atrincherado en el interior de la vivienda junto con otros ocupantes.

Un policía murió, otro sufrió heridas de bala en la cabeza y varios agentes y una niña resultaron heridos durante el enfrentamiento.

Asimismo, ambos hombres armados murieron posteriormente durante el operativo policial.

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"Se perseguirá, desmantelará y llevará ante la justicia a los responsables y a las redes criminales que les dan cobertura. No puede haber ninguna comunidad cedida a los hombres armados, ningún refugio seguro para las bandas, ningún territorio fuera del alcance de la ley", aseveró Blake.

Jamaica registró la cifra de homicidios más baja en tres décadas, con 407 personas asesinadas en lo que va de año, en comparación con las 534 reportadas en el mismo período de 2025.

El país, que cuenta con una población de 2,8 millones de habitantes, vivió durante años una crisis por la alta criminalidad, lo que llevó a las autoridades a aumentar entre 2024 y 2025 la ofensiva policial, decretando asimismo varios periodos de estado de emergencia.