Una alianza institucional española impulsa la cultura vinculada con Iberoamérica

El acuerdo combina la experiencia de la ACI en programación y difusión cultural con la labor de la academia en el estudio de las relaciones históricas, científicas, artísticas y literarias entre la región española de Andalucía y los países iberoamericanos, informaron este viernes ambas entidades en un comunicado.

La Academia Iberoamericana de La Rábida es una corporación de derecho público integrada en el Sistema Andaluz del Conocimiento. Su actividad comprende el estudio de asuntos históricos, literarios, artísticos, científicos y técnicos relacionados con la sociedad andaluza y su interrelación con Iberoamérica.

También organiza conferencias, jornadas y actos académicos, edita publicaciones y concede premios.

La institución tiene en La Rábida (provincia atlántica de Huelva) su principal referencia histórica y simbólica, pues los frailes franciscanos de su monasterio acogieron a Cristóbal Colón y lo apoyaron en el proyecto de llegar a las Indias navegando hacia el oeste.

La Asociación Cultural Iberoamericana, por su parte, impulsa programas destinados a estrechar los vínculos culturales entre España y América. Entre sus principales iniciativas se encuentra el Otoño Cultural Iberoamericano.