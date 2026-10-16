Una misión del FMI revisará el programa económico de Honduras, que busca un nuevo acuerdo

El secretario hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, indicó que la delegación del organismo multilateral trabajará durante dos semanas con representantes del Gabinete Económico, el sector privado y otras instituciones, además de reunirse con el presidente hondureño, Nasry Asfura.

La misión estará encabezada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y la revisión evaluará el cumplimiento de los compromisos asumidos por Honduras y los resultados de las políticas económicas y fiscales aplicadas, indicó la Secretaría de Finanzas -en un comunicado-.

Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo técnico que otorgó al país acceso a unos 823 millones de dólares para respaldar reformas económicas y que venció en septiembre pasado.

Hernández subrayó que uno de los principales desafíos será cumplir las metas estructurales pendientes en el sector energético, incluida la puesta en marcha de la Ley de Justicia Energética, aprobada en agosto pasado por el Parlamento hondureño.

No obstante, el alto funcionario expresó su confianza en obtener una evaluación favorable de la misión con base en los indicadores económicos registrados hasta la fecha para avanzar en la negociación de un nuevo programa con el organismo multilateral que abarque los próximos tres años de la Administración de Asfura, con énfasis en el desarrollo económico.

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El FMI ha resaltado la importancia de mantener políticas macroeconómicas adecuadas para preservar la estabilidad y respaldar un crecimiento económico inclusivo en Honduras, según la Secretaría de Finanzas.

Asfura, quien asumió la Presidencia el pasado 27 de enero para el cuatrienio 2026-2030, enfrenta el desafío de gestionar una economía con una tasa de pobreza superior a un 60 %, salarios bajos y el compromiso de reducir el tamaño del Estado.