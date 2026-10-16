Wagner Moura señala a Flávio Bolsonaro y a "patriotas sumisos" que entregan Brasil a EEUU

Moura sostiene que existe un complot que cuenta "con traidores a la patria que están entregándole el país en bandeja a los americanos", entre ellos, Bolsonaro.

El actor centra la atención en los intereses de Washington a nueve días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, se medirá al senador de extrema derecha, alineado políticamente con Trump.

En primer lugar, destaca que, Trump quiere apoderarse de las tierras raras de Brasil, dueño de la segunda mayor reserva del mundo, casi un 15 % del total.

"Trump no quiere comprar minerales al resto, quiere que sean suyos", afirma Moura, que describe tres fases del método estadounidense para intervenir en otros países: "primero presiona, después los líderes locales le ceden el control y, finalmente, los minerales y el petróleo se van".

Uno de los ejemplos que cita es Venezuela, ya que después de la captura del mandatario Nicolás Maduro, Trump respetó la legitimidad de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, número dos del dirigente chavista.

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Apenas siete meses después, los EE.UU. y el país caribeño firmaron un acuerdo por el que los estadounidenses podrían explotar un quinto de la producción petrolera de Venezuela durante 100 años.

Moura cita como últimos ejemplos el acuerdo comercial que se negocia entre Trump y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella; y la amenaza del norteamericano de anular un préstamo milmillonario a Argentina si el partido del mandatario, Javier Milei, no ganaba las elecciones legislativas de 2025.

Bajo la óptica del actor, la operación contra Brasil comenzó cuando Trump impuso aranceles del 50 % a las exportaciones del país a condición de que cumpliera una lista de 21 exigencias que fueron rechazadas por el Gobierno de Lula.

"Brasil va a ser un país rico en las próximas décadas", concluye Moura con una pregunta, "pero quién va a ser el dueño de esa riqueza: ¿la gente o una banda de americanos a los que les gusta coger lo que no es suyo?".