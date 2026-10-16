Wall Street cae lastrado por el Nasdaq, que pierde un 4,5 % en la semana

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales cayó un 0,34 %, hasta los 52.002 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,09 %, hasta los 7.659 enteros; y el Nasdaq cedió un 2,15 %, hasta las 26.140 unidades.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones acumuló una caída de alrededor del 0,7 %, el S&P 500 perdió cerca de un 2 % y el Nasdaq retrocedió en torno a un 4,5 %, su peor semana desde junio.

El índice de volatilidad VIX, conocido como "el indicador del miedo" de Wall Street, cerró en 19,9 puntos, aunque durante la sesión llegó a marcar los 20,16 puntos, por encima del umbral de 20 que suele asociarse con un mayor nerviosismo entre los inversores.

Por su parte, el fondo cotizado VanEck Semiconductor ETF, que agrupa a empresas de ese sector, cayó hoy un 3,41 %, acumulando un descenso semanal del 10,53 %.

Entre los valores más castigados este viernes figuran Intel, Micron, AMD y Sandisk, que perdieron un 5,79 %, un 5,63 %, un 5,95 % y un 6,85 %, respectivamente.

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Los títulos de la surcoreana SK Hynix cayeron también, un 6,58 %, todo en medio de la preocupación por la competencia de China en el mercado, especialmente después de que CXMT, uno de los principales fabricantes del gigante asiático, anunciara una nueva arquitectura para aumentar la densidad de almacenamiento de estos componentes.

Al margen, volvieron a crecer los temores sobre el endeudamiento para financiar la expansión de la infraestructura de la inteligencia artificial (IA).

CoreWeave, empresa especializada en servicios de computación en la nube, se desplomó hoy un 11,91 % y acumuló una caída semanal del 26,15 %, mientras que Nvidia y Oracle perdieron este viernes un 1,43 % y un 4,64 %, respectivamente.

Otros valores ajenos al sector tecnológico sí registraron avances este viernes, en una jornada marcada por la rotación de las carteras. Las acciones de la multinacional Coca-Cola subieron un 2,07 %, las del banco JPMorgan un 1,23 % y las de la petrolera Chevron un 2,55 %.

Además, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 3,51 %, hasta 101,41 dólares el barril, y acumuló una subida semanal de más de un 10 %.

Este repunte, en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, añade presión sobre la inflación. Tras situar los tipos de interés en el 3,75 %-4 % en septiembre, la Reserva Federal celebrará su próxima reunión los días 27 y 28 de octubre, y la herramienta FedWatch sitúa en el 82,8 % la probabilidad de que el banco central mantenga los tipos sin cambios.

Mientras, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se situaba en el 5,081 % y el del título a treinta años, en el 5,429 %, moderándose después de que ambos alcanzaran la semana pasada sus niveles más altos desde 2002.