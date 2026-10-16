Waymo empezará a probar sus robotaxis en Toronto para lanzar en 2028 su servicio comercial

Inicialmente, los vehículos circularán con especialistas al volante para elaborar mapas de alta definición y adaptar su sistema de conducción autónoma, denominado Waymo Driver, a las condiciones de las calles de Toronto.

La compañía ya ha sido autorizada a participar en el programa piloto de vehículos automatizados de la provincia de Ontario.

"Expandirnos a Canadá supone un importante hito en el recorrido global de Waymo", declaró en un comunicado la consejera delegada de la compañía, Tekedra Mawakana, quien calificó Toronto como una ciudad "innovadora, diversa y con visión de futuro".

Waymo se asociará con la empresa canadiense Element Fleet Management para gestionar la flota y prevé crear cientos de empleos en mantenimiento, atención al cliente, pruebas y otras operaciones.

La compañía también mantiene vínculos con Canadá a través de Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), la entidad que gestiona las inversiones del Plan de Pensiones de Canadá, y el fabricante de componentes Magna International.

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La llegada de Waymo ha encontrado oposición en el sector tradicional del taxi, incluida Beck Taxi, una de las principales compañías de Toronto, que ha expresado reservas sobre la introducción de vehículos autónomos.

Kristine Hubbard, directora general de Beck Taxi, ha defendido la importancia del factor humano en el transporte de pasajeros y advertido anteriormente de los problemas de congestión asociados con la expansión de las plataformas de transporte urbano.

El anuncio también ha suscitado preocupación entre las autoridades municipales. La alcaldesa, Olivia Chow, pidió este viernes que los vehículos autónomos cumplan los máximos estándares de seguridad, mientras persisten las dudas sobre su impacto en el empleo de los conductores y la privacidad.

Waymo se ha consolidado como uno de los líderes de la conducción autónoma en Norteamérica, con una flota de unos 4.000 vehículos y servicios comerciales en ciudades estadounidenses como San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Austin, Atlanta y Las Vegas.

Su expansión coincide con una creciente competencia de otros fabricantes tecnológicos y automovilísticos.

Uno de sus principales rivales es Tesla, que inició su servicio de robotaxis en Austin en 2025 y en septiembre de 2026 incorporó el Cybercab, un vehículo diseñado específicamente para circular sin volante ni pedales.

Otro competidor es Zoox, propiedad de Amazon, que desarrolla vehículos autónomos sin controles tradicionales y ofrece servicios en Las Vegas y San Francisco. La compañía también ha establecido una alianza con Uber para ampliar sus operaciones.

Por su parte, Uber y Lyft, las dos grandes plataformas de transporte urbano de Norteamérica, están incorporando vehículos autónomos mediante acuerdos con diferentes empresas.

Uber colabora con Waymo en Austin y Atlanta, y con MOIA America, una empresa del Grupo Volkswagen, para introducir furgonetas eléctricas autónomas en Los Ángeles, mientras que Lyft mantiene acuerdos tecnológicos con Mobileye y May Mobility.